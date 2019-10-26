الديهي يستنكر تسليك رئيس مدينة مطوبس البالوعة بنفسه: "مش شايف شغله"

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، قيام رئيس مدينة مطوبس، بتسليك بالوعة بالشارع لتسريب مياه الأمطار، قائلًا: "الأولى تقوم بشغلك في التخطيط والمتابعة ومحاسبة المقصرين، أنت مش شايف شغلك، كل واحد يقوم بشغله الموضوع مش تواضع ولا تكبر".



وعلق "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، على صورة رئيس مدينة مطوبس أثناء تسليك البالوعة، قائلًا: "لو مستني أقول إنك عظيم، مش هأقول إنك عظيم، أنت مش شايف شغلك".



وأردف: "الموضوع بأكمله لا يليق، وهذه الصورة مرفوضة، لا يليق أن يتحرك رئيس مدينة بنفسه للقيام بذلك، دي شغلة عامل، لما رئيس المدينة ينزل بنفسه يسلك البلاعة، يبقى العمال ومدراؤهم مش شايفين شغلهم".

