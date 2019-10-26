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الديهي للبرلمان الأوروبي: "اللي بيته من زجاج ميحدفش الناس بالطوب"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:02 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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هاجم الإعلامي نشأت الديهي البرلمان الأوروبي بسبب ادعاءاته حول حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "البرلمان الأوروبي بيستهبل".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي يرى أن مصر غير ملتزمة بحقوق الإنسان، وأن مصر بها قمع وتعذيب وإعدام، مشددًا على أن قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة بالنسبة لنا، وهي والعدم سواء".

وطالب رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، بإصدار بيان عن حقوق الإنسان في أوروبا، متسائلًا: "ماذا فعل البرلمان الأوروبي تجاه ما يقوم به أردوغان في سوريا، وماذا فعل تجاه بعض المحطات التي تعمل لحساب داعش والإخوان، وماذا فعل البرلمان الأوروبي في ألمانيا وفي فرنسا مع تظاهرات السترات الصفراء؟".

وأضاف: على البرلمان الأوروبي أن يتوقف عن إعطائنا دروسًا في الديمقراطية، مصر أكبر من أن تتلقى دروسًا وعبرًا من البرلمان الأوروبي، وتقرير البرلمان الأوروبي هو والعدم سواء، ولا يستحق الحبر الذي كتب به، مكانه في سلة المهملات، ولن نقبل دروسًا خصوصية من أحد، لأننا نعلم مصالحنا جيدًا، معقبًا: "اللي بيته من زجاج ميحدفش الناس بالطوب، وإحنا مش على راسنا بطحة".
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