لماذا انخفضت أسعار اللحوم في مصر؟

قال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم انخفضت بسبب حالة الركود التي يشهدها السوق بالإضافة إلى تدخل الدولة واستيرادها عجول حية من دولة السودان والبرازيل.



وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، سر زيادة الأسعار في القاهرة والجيزة عن باقي المحافظات، مؤكدًا أنها ليست محافظات منتجة للحوم ويأتي إليها وارد من الأرياف، مشيرًا إلى أن اللحوم الموجودة بالأرياف هي لإناث لم تعد قادرة على الإنجاب، فيقوم أصحابها ببيعها للتجار وتصل أسعاراها ما بين 80 إلى 100 جنيه.



وأضاف أن الحكومة طرحت لحوم برازيلية تصل أسعارها من 80 إلى 100 جنيه، أما اللحوم البلدي الموجودة في المحلات فإن أسعارها تتراوح ما بين 120 إلى 140 بنسبة انخفاض 10%.



وأكد أنه لا بد لكي نحافظ على أسعار اللحوم علينا التوسع في رقعة زراعة المحاصيل الزراعية والأعلاف الخاصة بالماشية، وهذا هو اتجاه الدولة في الآونة المقبلة.



وأوضح أنه لم يضطر لخفض الأسعار بسبب أسعار الفراخ، ولكن لاتجاه الدولة لضخ كميات كبيرة من اللحوم المستوردة، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار اللحوم هو لارتفاع أسعار العلف، والذي تصل نسبة استيراده من الخارج 80%.



وأشار إلى أن هناك اتجاهًا جيدًا اتبعه المسئولون في الشعبة، وهو عدم دبح العجول البتلو، ويطبق هذا النظام منذ عامين، ومع الحفاظ على الناتج بالإضافة إلى زراعة الأعلاف، سيشهد سوق الأمن الغذائي في مصر استقرارًا ومزيدًا من الإنتاجية ومزيدًا من خفض الأسعار.



