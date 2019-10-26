الأمن العراقي يفض اعتصام المتظاهرين في التحرير بالقوة

بدأت قوات الأمن العراقي في فض اعتصام المتظاهرين بالقوة من ساحة التحرير في العاصمة بغداد، وسط تقارير عن وقوع مصابين وحالات فر وكر بين الأمن والمحتجين.



وأوضح مصدر أمني عراقي، مساء اليوم السبت، أن القوات الأمنية بدأت عملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد، وتلاحق المتظاهرين في الأزقة منعًا لعودتهم إلى الميدان، وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.



وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية بدأت عملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وستباشر بالدخول إلى المطعم التركي لاستعادته".



وأوضح المصدر أن القوات الأمنية تلاحق المتظاهرين في أزقة الباب الشرقي وتطويق مبنى المطعم التركي مع استمرار انسحاب المتظاهرين باتجاه شوارع الطيران والخلاني والسعدون وسط استمرار إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية.



وتشهد العراق منذ أمس تظاهرات حاشدة مطالبة بسقوط الحكومة والقضاء على الفساد وقتل خلال تظاهرات أمس أكثر من 30 شخصًا، وأصيب أكثر من ألفين آخرين.