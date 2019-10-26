رئيس "المصريين": بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في القضاء المصري

استنكر الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر، مؤكدًا ضرورة مراجعة ‏البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات، حتى لا تصدر بياناته أحادية ‏الجانب بشكل يسيئ للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر.



وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم السبت، إنه يجب على البرلمان الأوروبي قبل أن يصدر بيانات إدانة أو حتى ثناء وتأييد، أن يكون قد استقى المعلومات التي يبني عليها صياغة بيانه من مصادر موثّقة، وأن يتأكد من صحة تلك البيانات بكل الوسائل الممكنة.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن تقرير البرلمان الأوروبي سقطة سياسية سيكون لها ثمنها ما لم يسارع البرلمان الأوروبي بإعلان احترامه لاستقلال القضاء في مصر وتقديره للجهود التي تبذلها مصر للتصدي للفوضى ومطاردة الإرهابيين والمرتزقة، الذين يسعون للنيل من مصر بمختلف السبل، مشيرًا إلى أنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يهتم بشئونه وشئون الدول الأوروبية، وهو يثبت يومًا بعد يوم أن منظمات غير حكومية مشبوهة تسيطر على قراراته.



وأوضح أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر يشوبه أكاذيب ومغالطات متعمدة لتحقيق أغراض خبيثة، مشيرًا إلى أن تلك الأكاذيب لن تؤثر في الدولة المصرية؛ لأن تلك البيانات المغرضة ومن يقف خلفها من منظمات وجهات مشبوهة تستهدف استقرار الدولة المصرية.



وأشار إلى أن هناك شبكة من التنظيمات على علاقة بالبرلمان الأوروبي، وتحصل منها على المعلومات وتعتبرها أرقامًا مصدقة، موضحًا أن الإخوان أفرزوا عددًا من المنظمات في الخارج يرسلون بيانات وأخبار صحفية مغلوطة للبرلمان الأوروبي، فهناك تعبئة للبرلمان الأوروبي تجعله يتقبل أي بيانات.



وأكد أن مطالبة بعض نواب البرلمان الأوروبي الإفراج عن أسماء بعينها يعد تدخلًا غير مقبول فى أعمال القضاء المصري ويخرجه عن مقتضيات دوره، ويسيئ للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.