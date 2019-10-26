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محافظات

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلي في قنا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:38 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لمدير مدرسة المقربية الإعدادية بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، حاملا للسلاح الآلي داخل فناء المدرسة، وهو ما أثار حالة من الغضب لدى عدد من أهالى مدن ومراكز المحافظة المختلفة.

ومن جانبها أوضحت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن الصورة قديمة ترجع لما يقرب من سنة، وبالتحديد أثناء الاستفتاء الدستوري، حيث كانت المدرسة بها لجنة انتخابية للاستحقاق الدستوري الأخير لعام 2019.

وأضافت المصادر، إن الصورة كانت عبارة عن دعابة من قبل مدير المدرسة، حيث أمسك بالسلاح الخاص بأحد الخفراء المكلفين بتأمين اللجنة الانتخابية بالمدرسة، وذلك أثناء دخول الخفير لدورة المياه، وقام بالتصوير ممسكا بالسلاح، ثم تركه وأعطاه للخفير مرةً أخرى، لافتًا إلى أنه كان يبتسم أثناء التصوير، وهذه معناه أنه كان راضيا عن ذلك، أثناء توقف اللجنة عن التصويت في فترة الراحة.

وذكرت المصادر، أن الصورة ظهرت هذه الفترة عقب نشوب خلاف بين مدير المدرسة وبين أحد الموظفين بالمدرسة، مما أدى إلى نشره الصورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتسريبها من أجل استغلالها في الخلاف الذي حدث بينهما، منوها إلى أنه لم يتم اتخاذ اي إجراء قانوني أو إداري تجاه مدير المدرسة حتى الآن.
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