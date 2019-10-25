ارتفاع عدد القتلى فى تظاهرات بغداد إلى 5

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات العراقية، اليوم الجمعة، في العراق، إلى 5 قتلى من المتظاهرين في العاصمة العراقية.



أغلقت القوات الأمنية، صباح الجمعة، جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، في محاولة لصد المتظاهرين في الاحتجاجات العراقية التي تشهدها البلاد.



فيما شرعت القوات الأمنية العراقية، لحام الكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط بغداد لمنع عبور المتظاهرين، وفقًا لمصدر أمني عراقي.



ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية عن المصدر قوله، إن القوات الأمنية قامت بعملية لحام الكتل الكونكريتية الموجودة على جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، حيث كان المتظاهرون يحاولون العبور للفر من القوات الأمنية.



وانطلقت المظاهرات العراقية، صباح اليوم الجمعة، في العديد من المدن العراقية، استكمالًا للاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر الجاري.