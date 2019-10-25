تكريم محمود التهامى فى مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو والسياحة

شهدت الليلة الثانية من الدورة الثالثة لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية، والتي تقام فعالياته بمدينة شرم الشيخ، تكريم نقيب المنشد الفنان محمود ياسين التهامي؛ تقديرًا لما قدمه من أعمال ناجحة في مجال الإنشاد خلال مسيرته الفنية، والتي قدم خلالها أعمال والده الشيخ ياسين التهامي، بتوزيع جديد وبرؤية حديثة تماشت مع مفهوم مهرجان موسيقى الفرانكو.



من جانبه أوضح الفنان وليد الحسيني، رئيس المهرجان، خلال إهدائه للتهامي درع وشهادة تكريم المهرجان، أن تقديم التهامي للموشحات الدينية بهذا الشكل الجديد والملفت والجذاب هو ترجمة لاسم المهرجان ومفهومه؛ بل هو أقرب معنى حقيقي له واقترب كثيرًا من موسيقى مهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو.



وكان محمود ياسين التهامي قد استهل الليلة الثانية بباقة من الأغنيات والموشحات التي حظت بإعجاب الجمهور وتفاعل معها، منها "قاضي الغرام، يارفاق الصبر، رسمتك ياحبيبي"، كما قام بأداء رائعة الحلاج قصيدة "والله ماطلعت شمس ولا غربت" بدون موسيقى مصاحبة لتدخل كلماتها قلوب الحضور.



وفي نهاية فقرته صعد شيخ الحفارين وحيد البلقاسي، إلى خشبة المسرح ليهديه الميدالية الذهبية تقديرًا لفنه المميز.