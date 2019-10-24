الشباب يهزم الوحدة بعد طرد سريع للصيعري في الدوري السعودي

صعد الشباب للمركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 2-صفر على الوحدة الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الصيعري بعد دقائق من نزوله بديلا اليوم الخميس.



وضع البرازيلي سيباستياو دي فريتاس الشباب في المقدمة من ضربة رأس في الدقيقة 64.



وازدادت معاناة الوحدة بعد حصول المهاجم الصيعري على بطاقة حمراء مباشرة فور نزوله الملعب بسبب الاحتجاج بعنف على قرار للحكم.

واستغل الشباب الفرصة وضاعف التقدم عبر عبد الله حمدان بتسديدة في المرمى الخالي قبل 11 دقيقة على النهاية.



ورفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة من ثماني مباريات متقدما بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الثالث بينما يتأخر الاثنان بأربع نقاط خلف الهلال المتصدر.



وفي وقت سابق فاز الاتفاق صاحب المركز الثامن 1-صفر على العدالة بهدف السلوفاكي فيليب كيس.