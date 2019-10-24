توفيق عكاشة لمعتنقي الأديان الثلاثة: اتحدوا لمواجهة الشيطان وأتباعه

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يتوجب على أتباع الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، أن يتحدوا ضد الشيطان وأتباعه.



وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة":"هذا ما أمرنا به القرآن، لكننا نقيم العكس، سعينا للتفرقة بين اليهودية والإسلام، واشتعلت الحروب بين أصحاب الديانات".



وأردف: "اليهود كتابهم سليم لكنهم انحرفوا عن كتابهم، ورجال الأديان حولوا الأديان إلى عمل تجاري، ليتربحوا منها، وتكون مصدر رزقهم، فحمّلوها بما ليس فيها، والحق أن يكون هناك اتحاد صافي النية، لمواجهة الشيطان وأتباعه".

