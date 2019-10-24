"كنت طفلة رزلة وبغني بالعافية".. غفران تتحدث عن بدايتها الفنية

رغم أنها لم تدخل عالم الغناء إلا بعد تخرجها، كشفت الفنانة غفران، أنها تحب الغناء منذ صغرها، وكانت دائمًا تفرض نفسها على أفراح العائلة، وتصر على الغناء.



وقالت غفران خلال لقائها ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كنت طفلة رزلة ولازم أمسك المايك وأغني في الأفراح".



وأشارت غفران إلى أن أهلها أصروا على أن تكمل دراستها، ورفضوا أن تلتحق بمعهد الموسيقى، أو معهد الفنون المسرحية، لهذا التحقت بكلية التجارة.

