مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام جينيراسيون فوت

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة التي ستقام في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد السلام في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد عواد في حراسة المرمى، محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - عبدالله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي في خط الوسط، والمهاجم مصطفى محمد.



ويضم احتياطي الزمالك كلا من: محمد صبحي - محمد عبدالشافي - محمد عبدالسلام - خالد بوطيب - حازم إمام - مصطفى فتحي - إسلام جابر.