"خليكي بالهز".. هيفاء وهبي تتشاجر مع أحد متابعيها بعد انتقادها "عون"

تعرضت الفنانة هيفاء وهبي، للهجوم من أحد متابعيها، بعد انتقادها لخطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، عبر حسابها على "تويتر"، وإعرابها عن خيبة أملها من الخطاب.



وكتب خضر الحسين، على "تويتر": يقال له فخامة الرئيس مش دولة الرئيس، خليكي بالغناء والهز تبعك بعد ناقص تقولي ما عم لاقي شغل".



وهو ما استفز الفنانة الاستعراضية، لترد عليه:"سكّرلي تمّك، وإذا صعبة عليك تحترم حالك انقلع من عندي، رأيي وأنا حرة عبر عنه، إلك عين تكتب هيك تويت بهيك ظروف؟ وعامل رتويت عندك عن الوجع وحرية التعبير؟ مشكلتك وطنية ولا شخصية معي أنا؟".



وأردفت: "اختلفنا عكل شي واتفقنا عحب بلدنا وتأييدنا للثورة، تركت كل شي وجيت تقلل مرجلة عندي أنا!".



كانت "هيفاء" كتبت في انتقادها: "كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة، معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8 أيام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر".

