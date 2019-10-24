مصر سابع دول العالم مساهمة فى قوات حفظ السلام

استعرضت وزارة الخارجية المصرية، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة مصر في قوات حفظ السلام، وذلك بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة الموافق الـ24 من أكتوبر الجاري.



وأبرزت مصر احتلالها المركز السابع لأكبر الدول المساهمة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث يبلغ عدد أفراد القوات المصرية المشاركة 3023، منها 1220 في مالي، و1161 في جمهورية أفريقيا الوسطي، و341 للكونغو الديمقراطية، و266 في دارفور، و29 في الصحراء الغربية، و6 أفراد في جنوب السودان.



وأطلقت وزارة الخارجية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف التعريف بدور مصر في الأمم المتحدة، من خلال استعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التي شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما سيتم تسليط الضوء على إنجازات مصر في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ودور مصر في قيادة جهود أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.