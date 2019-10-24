مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر اليوم الخميس 24-10-2019 فى دورى ابطال افريقيا اون لاين بدون تقطيع

يلتقي فريق الكرة بنادي الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على ملعب استاد السلام، في لقاء معاد بإياب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.





وكان بطل السنغال قد انسحب من خوض مباراة العودة أمام الزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم 29 من سبتمبر الماضي، بعد نقلها لملعب برج العرب وتغيير موعدها للأحد بدلًا من السبت.





ورفض مسؤولو جينيراسيون خوض اللقاء، قبل أن يقرر كاف إعادة المباراة بالقرار الذي أصدر يوم 8 أكتوبر الجاري.





وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.





ويرغب الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء في الفوز باللقاء واستكمال النتائج الجيدة للفريق بعد الانتصار على المقاولون العرب في آخر مباريات الزمالك في الدوري المصري، إلى جانب الانتقام من الفريق السنغالي الذي أثار أزمة ودخل في مناوشات عبر وسائل الإعلام مع الأبيض عن طريق تحقيق نتيجة كبيرة.





وكان تالا فال المتحدث الرسمي لنادي جينيراسيون فوت قد صرح اليوم بأنه نادي نجح في تصدر التوتر للزمالك بعد رفض الأخير خوض القمة أمام الغريم التقليدي الأهلي.





ويعد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني هما الغائبين الأبرز عن الأبيض أمام جينيراسيون.





وتأكدت جاهزية أحمد سيد زيزو لاعب الفريق للمشاركة في المباراة بعد إصابته في لقاء المقاولون العرب الماضي.





ويتواجد الفريق الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت ضمن المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة، أول أغسطس وزيسكو يونايتد ومازيمبي.





ويواجه الخاسر من مواجهة الزمالك ضد جينيراسيون فوت، نظيره فريق أدجوبي إيساي في دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.