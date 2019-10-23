أستاذ تاريخ: الدولة العثمانية استخدمت كل أنواع التعذيب ضد العرب

قال الدكتور أشرف مؤنس، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الدولة العثمانية استخدمت كل أنواع القسوة والتعذيب والمذابح الدموية حتى ضد الشعوب العربية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "on e": "الدولة العثمانية في يناير 1915 بعدما جاء السلطان سليم الأول ودخل مصر، قتل السلطان المملوكي طومان باي، وأعدمه في باب زويلة، في نفس التوقيت عمل مذبحة للماليك غير مذبحة محمد علي، وقتل فيها 300 من المماليك".



وأضاف: "المؤرخ المصري أحمد بن إلياس وصف خير توصيف مجئ العثمانين إلى مصر قائلًا: "تبكي على مصر وسكانها.. قد خربت أركانها العامرة

وأصبحت بالذل مقهورة.. من بعد ما كانت هي القاهرة".



وأكد أنه بهذه الأبيات وصف الأوضاع في مصر بعد دخول العثمانين بأنها قمة الذل والإذلال لأن السلطان سليم الأول، ظل 8 أشهر إلا بضعة أيام.



د. أشرف مؤنس: الدولة العثمانية استخدمت كل أنواع القسوة والتعذيب حتى ضد الشعوب العربية #كل_يوم#ON_E#bbc_غير_مهنية pic.twitter.com/v1kOQrredH — ON E (@ONENT) October 23, 2019