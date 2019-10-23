ليفربول يحرز الهدف الثاني في شباك جينك بدوري الأبطال

عزز فريق ليفربول الإنجليزي بهدف ثاني أمام نظيره فريق جينيك البلجيكي فى المباراة التى تجمع عملاقي أوروبا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وجاء الهدف الثاني بموقع الهدف الأول ايضًا تشامبرلين فى الدقيقة 57 من عمر المباراة الساخنة.

ويسعي ليفربول لتحقيق الفوز الساحق فى تلك المباراة الرائعة، بعد الخسارة فى الجولة الأولي أمام نظيره الكبير نابولي الإيطالي، ثم الفوز بصعوبة بالغة أمام سالزبورج بنتيجة 43.



وجاء تشكيل ليفربول، كالتالي:



حراس المرمى: أليسون بيكر



خط الدفاع: ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون



خط الوسط: تشامبرلين، فابينيو، جيمس ميلنر، كيتا



خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرت فيرمينو، ساديو ماني.

