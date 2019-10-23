أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد

عبر الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عن شكره للقيادة السعودية بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للخارجية خلفا لإبراهيم العساف الذي عين وزير دولة في مجلس الوزراء.



وتوجه وزير الخارجية الجديد في أول تصريح له عقب تعيينه بمنصبه الجديد، بالشكر إلى سلفه إبراهيم العساف على ما بذله من جهد خلال توليه الوزارة، وهنأه على منصبه الجديد في مجلس الوزراء متمنيا له كل التوفيق.



وعبر الأمير فيصل بن فرحان في بيان أصدرته وزارة الخارجية مساء اليوم، عن فخره للانتساب لأسرة الدبلوماسية السعودية متطلعا للعمل مع منسوبي الوزراة في الداخل والخارج؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة مصالح الشعب السعودي.



وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق اليوم، حزمة أوامر ملكية تضمنت إعفاء إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.