باسل خياط: لدينا فقر وتكرار في الدراما العربية

قال الفنان السوري باسل خياط، إن الدراما العربية بعيدة كل البعد عما يقدم في العالم، على مستوى المواضيع، ولدينا فقر وتكرار في المواضيع، ولهذا السبب فأنا حريص جدًا على اختيار أدواري.



ورفض خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، عن المقارنة بين النجم سوريا الأول بينه وبين كل من قصي خولي وتيم حسن، مؤكدًا أنهم من أعز أصدقائه ونجاحهم من نجاحه ونجاحه من نجاحهم، والمنافسة بينهم شريفة لا يوجد فرق بينهم، وأنه يرفض التصنيف ويتمنى أن يجمعهم عمل بينهم كما الماضي.



كما كشف خلال اللقاء، عن تصويره عمل جديد يعرض خارج السباق الرمضاني يحمل سام "عهد الدم"، كما أنه يقرأ خلال الوقت الحالي نصين للمشاركة بهما أو بأحدهما في السباق الرمضاني المقبل أحدهما مصري والآخر عربي.

