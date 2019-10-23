بوتين لـ "السيسي": نتعاون معًا في محاربة الإرهاب

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة الروسية الإفريقية تزيد في حجم التبادل التجاري بيننا وبين مصر، مشيرًا إلى بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.



وأوضح أنه تم بدء العمل على مشروع الضبعة النووية، وتم وضع 190 مليون دولار للبنية الأساسية له، وأصدقاؤنا في الإمارات مهتمون بهذا المشروع، وكانوا يريدون الاشتراك معنا في إقامة مشروعات مشتركة على أرض مصر.



وأضاف بوتين، خلال قمة "روسيا - إفريقيا" والمنتدى الاقتصادي، اللذين تستضيفهما مدينة سوتشي الروسية برئاسة مصر وروسيا وبمشاركة زعماء الدول الإفريقية، مخاطبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا دائمًا على اتصال مع سيادتكم، وهذا اللقاء الثالث بيننا، ونحن نتعاون في محاربة الإرهاب وسعيد بحضورك جدًا، ومرحبًا بك.



وكان قد وصل رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، إلى مدينة سوتشى بروسيا الاتحادية؛ لرئاسة القمة الإفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادي المشترك بين الجانبين بمشاركة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.