فيديو.. مبروك عطية: سد النهضة هو "سد التخلف"

أطلق الدكتور مبروك عطية، على سد النهضة، سد التخلف، مؤكدًا أن النهضة لا تبنى على حرمان الشعوب الأخرى من الحياة.



وأضاف "عطية"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "MBC": أرجو أن تستثمر بلادنا كل قطرة مياه أنزلها الله من السماء مباركة، ولا تختلط بمياه المجاري.



واستشهد "عطية"، بقول الله تعالى: "اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا"، قائلًا: "شوفت شوارع القاهرة وقد صارت أنهارًا، قولي كيف بالله كيف يضيع كل هذا الماء هباءً، ونحن مأمورون باستثمار نعمة الله، ف لولا أننا شمرنا عن ساعد الجد وجعلنا مصارف وخزانات لتلك المياه ونظرنا إلى النيل الذي لا يمكننا تجاهله، لكن أن يضيع لن يكون هذا دينًا".