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عالم

انسحاب عشرات الجنود الأمريكيين والفرنسيين من سوريا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:20 م
انسحاب عشرات الجنود
انسحاب عشرات الجنود الأمريكيين والفرنسيين من سوريا
محمد عمر
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انحسب عشرات الجنود الأمريكيين والفرنسيين، اليوم الثلاثاء، من شمال سوريا متجهين إلى العراق بمعداتهم العسكرية كاملة.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أنه تم انسحاب 40 جنديًا من القوات الأمريكية والفرنسية عبر حوامة أمريكية من خربة عدنان بريف المالكية شمالي سوريا إلى العراق.

كما توجه رتل يضم عشرات الآليات والمدرعات التابعة للقوات الأمريكية من مدينة القامشلي شمالي سوريا إلى الحدود العراقية.

ودخلت القوات الأمريكية والفرنسية منذ عام 2014 ضمن مشاركتهم في التحالف الدولي الذي ضمن عشرات الدول وشكل لمواجهة تنظيم داعش، وتمركزت قواته شمالي سوريا.

وسبق أن نقلت القوات الأمريكية 135 امرأة من نساء عناصر تنظيم داعش الارهابي عبر الحوامات من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق.

وبدأت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا مطلع الشهر الجاري ضمن توجيهات الرئيس دونالد ترامب بالخروج من الحروب في المنطقة.

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