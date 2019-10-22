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الصحة

دراسة: النوم ينشّط الخلايا المناعية في الدماغ

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:57 م
جريدة الدستور
وكالات
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يخبرنا العلم أن الكثير من الأشياء الجيدة تحدث في أدمغتنا أثناء النوم، فالتعلم والذكريات يتم دمجهما وإزالة الأمور الذي لا نود الاحتفاظ بها.

ومن بين الأشياء الأخرى الإيجابية للنوم، أظهرت الأبحاث الجديدة لأول مرة أن الخلايا المناعية المهمة في المخ التي تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة، والتي تلعب دورًا مهمًا في إعادة تنظيم الروابط بين الخلايا العصبية ومكافحة العدوى وإصلاح الضرر بالدماغ تنشط أيضًا بشكل أساسي أثناء النوم.

هذه الأبحاث التي أجريت على الفئران والتي نشرت نتائجها، الإثنين، في مجلة "Nature Neuroscience" لها آثار على ليونة الدماغ وأمراض مثل اضطرابات طيف التوحد وانفصام الشخصية والخرف، التي تنشأ عندما لا يتم الحفاظ على شبكات الدماغ بشكل صحيح، وانخفاض قدرة الدماغ على محاربة العدوى وإصلاح الأضرار الناتجة عن السكتة الدماغية أو غيرها من الإصابات.

وقالت الباحثة الرئيسية بالدراسة أنيا ماجويسكا من معهد ديل مونتي بجامعة روتشستر الطبية بأمريكا: "يوضح هذا البحث أن الإشارات الموجودة في دماغنا والتي تعدل حالة النوم والاستيقاظ، تعمل أيضًا كمفتاح يعمل على إيقاف الجهاز المناعي وتشغيله".

وتعمل الخلايا الدبقية الصغيرة كأول المستجيبين لهذه الإشارات، حيث تقوم بدوريات في المخ والنخاع للقضاء على العدوى والتهام الحطام من أنسجة الخلايا الميتة.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن تلك الخلايا تلعب دورًا مهمًا في اللدونة، وهي العملية المستمرة التي يتم من خلالها توصيل الشبكات المعقدة والعلاقات بين الخلايا العصبية وأسلاكها الكهربائية أثناء التطوير ودعم التعلم والذاكرة والإدراك والحركة.

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