مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

يحل نادي ريال مدريد الإسباني، ضيفًا على نظيره فريق جالطة سراي التركي، في مباراة هامة وقوية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.













وكان ريال مدريد قد سقط أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الأولي بدوري الأبطال، كما تعادل مع نادي كلوب بروج البلجيكي، بهدفين لكلاً منهما، في الجولة الثانية بالمجموعات.





هازارد يقود ريال مدريد أمام جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا





ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم أمام جالطة سراي، بحثاً عن الفوز ولا بديل عنه، من أجل حصد أول ثلاث نقاط للفريق الملكي، وضمان التأهل من المجموعة الصعبة.









ويغيب عن ريال مدريد أمام جالطة سراي كلاً من: ماركو أسينسيو، وناتشو فيرنانديز، ولوكا مودريتش، وجاريث بيل بسبب الإصابة، بينما يغيب ماريانو دياز لأسباب فنية.





ويستعيد ريال مدريد في مباراة جالطة سراي لجهود الثلاثي إيدين هازارد وداني كارفاخال وتوني كروس.





ويحتل ريال مدريد المركز الأخير بنقطة واحدة، في المجموعة الأولى التي يتصدرها سان جيرمان بالعلامة الكاملة، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الثاني بنقطتين، فيما يتواجد جالطة سراي في المركز الثالث بنقطة واحدة.