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سميرة عبدالعزيز: حياتي انقلبت بعد تكريم جمال عبدالناصر لي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:22 م
الفنانة سميرة عبدالعزيز
الفنانة سميرة عبدالعزيز
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها بدأت التمثيل في الثانوية ووقتها قام والدها بإحضار مجلات فنية لها حتى تعلم أكثر عن عالم الفن.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أن والدها رفض أن تلتحق بمعهد فنون مسرحية وقال لها الفن تعتبريه هواية فقط وليس دراسة، وعند التحاقها بالجامعة كانت أول فتاة تنضم لمسرح الجامعة وقام الشباب بتغيير القصة من أجلها حتى يتم وضع دور لفتاة.

وتابعت، عندما عملت معهم في حفل التعارف الطلاب اعترضوا على مشاركتي، وخرج المدرس وأكد لهم أنني زميلة ولا بد أن أستمتع بالنشاط بالجامعة.

وأوضحت أن حفل الجامعة حضره حافظ عبدالوهاب، وكان وقتها يعمل إذاعة في الإسكندرية وطلب مني أن أمثل في الإذاعة وقلت له أنا لا أعرف فقالي "لا هتعرفي" وبالفعل شاركت في أعمال إذاعية.

واستطردت، جامعة الإسكندرية حصدت المركز الأولى على الجامعات في مسرحية "المفتش العام"، وقال العميد لها وقتها إن الجامعة طلعت الأولى وإنها من ستسلم التكريم من عبدالناصر، ووقتها انقلب منزلها فرحا، ووالدتها اشترت لها ملابس جديدة وسمحت لها بالذهاب للكوافير للمرة الأولى ووقت التكريم مسكت يد عبدالناصر ولم تتركها حتى إن العميد قال لها استلمي الكأس وسألته حد بيصورني.

وعن موقف والدها بعد التكريم قالت: "بعدها قالي لي والدي طالما الفن مقدر من الرئيس عبدالناصر لو عايزة تشتغلي ممثلة لا يوجد لدي مانع ولكن أكملي دراستك الأول وبعدها اجتهدت في الجامعة وتم تعييني مدرسة مواد تجارية والمحافظة عملت لنا فرقة فنون مسرحية وعملت بها وكرم مطاوع شاهدني وهو من نقلني للقاهرة".

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