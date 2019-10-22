"أكاذيب الـBBC".. هل تعمل القناة البريطانية لصالح الجماعة الإرهابية؟

اعتادت فضائية "BBC"، على تشويه صورة مصر، وبث عدد من الأكاذيب عبر منصاتها الإعلامية، بهدف زعزعة الاستقرار الأمني في الدولة المصرية بما يخدم مصالح الجماعات الإرهابية.



وفيما يلي نرصد أبرز الأكاذيب التي روجتها فضائية "BBC":



- أكاذيب الاختفاء القسري



القناة دائما ما تردد أكاذيب الإخوان عن الاختفاء القسري بمصر، ووقعت القناة قبل ذلك في فخ شهير بترويجها معلومة كاذبة عن اختفاء المواطنة "زبيدة"، وثبت أنها تحيا بشكل طبيعي.



- تزوير إحصائيات تسىء لمصر



تلاعبت القناة قبل ذلك في نص بيان وزارة الداخلية بخصوص أعداد ضحايا حادث الواحات، ووقعت الـ"بي بي سي" في سقطة مهنية خلال تغطية حادث اشتباكات الواحات الذي وقع في 20 أكتوبر 2017، والذي راح ضحيته 16 ضابطا ومجندا.



وذكرت القناة، أن عدد الشهداء من قوات الشرطة بلغ 52 شهيدًا منهم 18 ضابطا، وذلك استنادًا إلى ما أسمته بمصادر أمنية لم تحددها.



- القناة متعاطفة مع الإرهابيين



تحاول دائما قناة BBC تحسين صورة الجماعة الإرهابية بوصفها بالحركات المسلحة، وتبتعد عن التوصيف الحقيقي لهم بأنهم جماعات إرهابية



تروج للمقاول الأجير محمد علي



القناة البريطانية لم تكتف بذلك، بل أصبحت تروج لأعداء الدولة المصرية، وتنشر أكاذيبهم وشائعاتهم التي يبثونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منصاتها الإعلامية.

