« كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال NOW

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS، كورة لايف رابط مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري KOOORA GOAL مباشرة.





بث مباشر قناة الاتحاد الاسيوي يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال مع السد فى نقل مباشر ومتابعة مستمرة حيث يلتقى الفريقين Al Hilal vs Al Sadd على ارض ملعب جامعة الملك سعود الرياضية مساء اليوم وتنطلق المباراة فى توقيت الساعة 6.15 بتوقيت مصر والساعة 7.15 بتوقيت السعودية فى مواجهة تترقبها جماهير الفريقين.





مباراة الهلال والسد بث مباشر

البث المباشر لمباراة الهلال السعودي والسد القطري إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 19:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بتعليق الزميل سوار الذهب.





ورغم مهمة السد الصعبة بعد خسارته على أرضه 4-1، إلا أن تشافي ولاعبيه سيبذلون أفضل ما لديهم للقتال على بطاقة العبور إلى النهائي.





مباراة الهلال والسد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل سوار الذهب.





مشاهدة مباراة الهلال والسد في بث مباشر عبر الانترنت



