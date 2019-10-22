"القومي للأمومة": حملة "بالهداوة مش بالقساوة" هدفها التوعية بالتربية الإيجابية

قال الدكتور خالد درويش، مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن "حملة أولادنا"، وصلت للمرحلة الثالثة لها، وكانت المرحلة الثانية من الحملة عن التنمر، مشيرًا إلى أنه من الممكن دعم الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف "درويش"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بي سي مصر2"، أن التفاعل مع الحملة كان مكثفًا، مؤكدًا أن هناك دورًا كبيرًا للإعلام للتأثير في مختلف المجتمعات والثقافات، وهو جزء مهم من استراتيجية المجلس وسياسته.



وأوضح أنه من خلال حملة "أولادنا" تحت شعار "بالهداوة مش بالقساوة"، تم نشر أهداف التربية الإيجابية كوسيلة من وسائل حماية الطفل، وتغير السوكيات، متابعًا: "بنحاول نحقق أهداف الحملة ونستعرض فكرة وأشكال وآثار العنف على الأطفال".