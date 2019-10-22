عبدالعال: مستعدون لمناقشة أى استجواب "حالًا"

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "إنه لا يحدد مناقشة أي استجواب من عدمه أو التقدم به من عدمه، لكن هذا حق أصيل للمجلس، وأنا على استعداد كامل وتام على مناقشة أي استجواب يقدم من أي نائب الآن".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والتي تناقش عددًا من طلبات الإحاطة وطلبات مناقشة مقدمة من النواب بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي، وردًا على ما ذكره النائب محمد بدراوي عوض، والذي طالب بحل مشاكل الصرف الصحي بقرى ومركز السنطة دائرته الانتخابية.



وطالب النائب من عبدالعال السماح له بتقديم استجواب في حالة ما لم يتم حل المشاكل ووضع خطة تنفيذية بزمن محدد لها خلال 6 أشهر، كما طالب بأن يتم الرد علي طلباته برد وكتاب رسمي من قبل الوزارة، ووجه كلامه للدكتور علي عبدالعال قائلا: "ياريس اسمح لي بتقديم الاستجواب إذا لم يتم حل المشاكل خلال 6 أشهر"، وهو ما رد عليه عبدالعال قائلا: "بعد 6 أشهر مش هيكون فيه مجلس، وبعدين أنا لا أحدد مناقشة الاستجواب أو تقديم الاستجواب من عدمه ده حق المجلس، وأنا على استعداد لمناقشة أي استجواب حالاً".