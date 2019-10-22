السيسى يصل إلى سوتشى لترؤس القمة الروسية الإفريقية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مدينة سوتشى الروسية فى مستهل زيارة له، لرئاسة أعمال المنتدى الاقتصادى الروسى الإفريقى والقمة الروسية الإفريقية.



وتعقد القمة للمرة الأولى برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسى، الذى يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى حاليًا، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وبحضور عدد من قادة الدول الإفريقية وكبرى المنظمات الإفريقية.



ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسى وبوتين فعاليات المنتدى الاقتصادى غدًا، وسيلقيان كلمة فى الجلسة الافتتاحية، كما سيعقد الرئيس خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع بعض الزعماء ورؤساء الدول الأفارقة المشاركين فى القمة والمنتدى، لبحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم فى شتى المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.