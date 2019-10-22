حفل استقبال عمدة بافوس القبرصية بأوبرا الإسكندرية

أحيت فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة الحفل الفني الذي أقيم بدار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش" والخاص باستقبال محافظ الإسكندرية لعمدة مدينة بافوس القبرصية.



وقدمت الفرقة خلال الحفل مجموعة متميزة من التابلوهات المستوحاة من الفلكلور السكندري بقيادة الفنان نصر الدين محمد، منها "غزل إسكندراني، الصيادين، التنورة، زفة إسكندراني، حلاوة شمسنا إهداءً الفنان محمود رضا"، جاء ذلك في حضور البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا وأكثر من ٧٥٠ فردا من الجالية القبرصية واليونانية وعدد من قيادات الثغر.



عقد بيت ثقافة رشدى ندوة بعنوان "الانتماء ودوره بالمجتمع" أدارتها د. أماني شكم، تحدث خلالها اللواء حاتم يوسف عن مفهوم الانتماء وأنواعه ومبادئ الانتماء المجتمعي وأهميته للوطن، كما أوضح تعريف كلمة مجتمع وأوضح الفرق بين الانتماء والولاء.



واختتم اللقاء قائلا: "لا ترتقي الأمم إلا إذا فرقت بين حب الوطن وهو الانتماء وحب الحاكم وهو الولاء"، أما قصر ثقافة برج العرب فأقام محاضرة "كيفية الحفاظ على الأجهزة المنزلية" تحدثت خلالها مسئول نادي العلوم عن أهمية الأجهزة المنزلية والتي لا غنى عنها فى كل منزل، مشيرة إلى ضرورة فصل الكهرباء من الأجهزة غير المستعملة مثل التليفزيون والكمبيوتر وشاحن الموبايل والغسالة، وإصلاحها بمراكز الصيانة المعتمدة.



وأوضحت أن هناك أجهزة لا يجب فصلها مثل الثلاجة والديب فريزر ويجب عمل صيانة دورية لتلك الأجهزة.



أقامت أخصائي الفنون التشكيلية في المرسم ورشة فنية لتعريف الرواد كيفية عمل فازة من الطين الأسواني، وفي اللقاء الأسبوعي لجلسات التخاطب، قامت مسئول التمكين الثقافي بتدريب الأطفال "حالات توحد" على التواصل البصري والتقليد للفت الانتباه.