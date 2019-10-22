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الثقافة

بيت الشعر بالأقصر فى ضيافة ثقافة السويس

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:18 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة السويس بيت الشعر بالأقصر، برئاسة الشاعر حسين القباحي الذى رحب في كلمته الافتتاحية بالسادة الحضور، كما قدم الشكر للدكتور أحمد عواض لدعمه لبيت الشعر.

بدأت الأمسية بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة من آيات الذكر الحكيم، ثم بعض الأشعار لشعراء السويس، عزت المتبولي والذي قدم الحفل، والشاعر فوزي محمود، والشاعر جلال مصطفي، والشاعرة صباح هادي، بالإضافة للفقرات الفنية لفرقة الفنان سيد كبوريا الذي أمتع الحضور بأغنيات من التراث السويسي علي أنغام السمسمية، منها "يا ريس البحرية يا مصري، ويا بيوت السويس".

كما قدم الفنان جوهر وهو أحد فناني الجنوب ومن الأقصر مجموعة من الأغنيات من صعيد مصر، وفي ختام اللقاء قدم الشاعر حسين القباحي مجموعة من شهادات التقدير مقدمة من بيت الشعر بالأقصر لمجموعة من شعراء السويس، ومديرة عام فرع ثقافة السويس.

وأقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس محاضرة للتمكين ثقافى بعنوان "الاكتشاف المبكر للإعاقة" حاضرتها محاسن رضوان، التي تحدثت عن أهمية الكشف عن الإعاقة وأهمية التدخل المبكر، وعن الإعاقة كمصطلح وأنواعها ونسب وجودها في المجتمع، إضافة إلى مراحل الطفولة والتطور الطبيعي للطفل وأهمية متابعة مراحل تطوره والانتباه لحركته ونطقه، واستجابته منذ الصغر من قبل الأهل، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر عن الإعاقة بات أكثر سهولة بسبب التطورات الكبيرة لبرامج العلاج السلوكي وتدريب الأداء.

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