خبير أمن معلومات يحذر من تطبيقات الهاتف: "وسيلة تجسس"

قال الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات، إن التكنولوجيا أداة من أدوات العولمة، وأصبحت المعلومات ثروة مثل البترول تماما.



ولفت خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، إلى أن المستخدمين يعطون الموافقة للتطبيقات دون قراءة البنود، ولا ينتبه إلى أن هذه التطبيقات تطلب الإذن للدخول للصور والملفات والاتصالات وكل شيء على هاتفك.



وأردف: "كلما زادت عدد البرامج، تعرض حياتك الخاصة على الإنترنت، بشكل أكبر"، محذرًا من أن الشركات العملاقة تحلل بياناتك ومعلوماتك وتستخدمها من أجل أغراض تجارية، وأحيانًا لأغراض التجسس.



وأشار إلى أن "فيسبوك" و"جوجل"، استثمر فيها شركات عبارة عن أذرع لأجهزة مخابرات، والحرب الآن حرب معلومات، الفائز هو من يحمل كم التضليل الذي يمكن إحداثه بنشر المعلومات المضللة.



وأكد أن التطبيقات تسجل كل المكالمات في جهات الاتصال الصادر والوادر.

