أبو يطرح كليبه الجديد "حبيبي ياليل" (فيديو)

طرح المطرب "أبو" أحدث أغنياته المصورة بعنوان "حبيبى يا ليل"، اليوم، عبر قناة شركة "مزيكا" على موقع "يوتيوب".



وانتهى "أبو" من تصوير الكليب في أكاديمية الفنون بالهرم داخل قاعة سيد درويش، تحت قيادة المخرجة مريم أبو عوف، بمشاركة الفنانة تارا عماد وأيضا مجموعة من أطفال المعهد العالي للباليه واستغرق التصوير يومين.



وحرصت مريم أبو عوف على تقديم فكرة جديدة فى تصوير الكليب اعتمدت فيها على الإبهار والمزج بين العناصر الفنية المشاركة، في تناغم وانسجام مابين كلمات وألحان الأغنية.