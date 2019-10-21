تراجع جديد فى سعر الدولار

سجل سعر الدولار بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، تراجعًا بمقدار قرش، حيث سجل السعر، وفقًا لنشرة أسعار البنك المركزي المصرى 16.16 جنيه للشراء، 16.26 جنيه للبيع.



ويشهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا بشكل يومى خلال الفترة الأخيرة، بسبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج والقضاء على السوق الموازية.



سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل السعر بالبنك المركزي المصري 16.17 جنيه للشراء، 16.27 جنيه للبيع، طبقًا لنشرة أسعار البنك المركزي المصرى.



ومن المتوقع أن يواصل سعر الدولار التراجع حتى نهاية العام الجارى، وفقًا لما نشرته "الدستور"، وما صرح به المصرفيون ليصل إلى 15.50 جنيه نهاية العام الجاري 2019.