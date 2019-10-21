منير أديب: جميع التنظيمات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان (فيديو)

ونوه "أديب"، أن أسامة بن لادن اعترف فى تسجيل صوتى بأن قاعدة الجهاد من ضمن حركة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الدكتور أيمن الذى يرأس هذا التنظيم قال فى كتاب خاص به إنه كانت له علاقة بالإخوان.

قال منير أديب، الباحث فى شئون الحركات المتطرفة، إن جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية خرجت من رحم واحد، مشيرًا إلى أن هذا الرحم هو حركة الإخوان المسلمين لأسباب قد يكون هذا التنظيم هو الأقدم في النشأة.وأضاف "أديب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن نشأة حركة الإخوان المسلمين الأولى كانت عام 1928، موضحًا أنه من خلال هذا التنظيم خرجت عشرات التنظيمات الإقليمية وعابرة الحدود بمصر.