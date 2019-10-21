بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة عبدالعال

افتتح الدكتور علي عبدالعال، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل.



وأحال عبدالعال، عددًا من مشروعات القوانين للجان المختصة، حيث أحال مشروع قانون من النائب خالد حنفي وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق الأسرة إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة والخطة والموازنة.



كما أحال مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمقدم من النائب محمد الفيومي وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن التصالح علي مخالفات البناء إلى لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة.



كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب عطية موسى وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة إلى لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.