لجنة استرداد الأراضى: استكمال إجراءات التقنين تنتهى 31 أكتوبر

تحدث أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، عن المهلة المتاحة لمن لم يقوموا بإنهاء الإجراءات من رسوم الفحص والمعاينة لتقنين الأراضي الممنوحة من الدولة ستنتهي في 31 أكتوبر، حيث أتاحت الدولة عامًا كاملًا لاستكمال هذه الإجراءات منذ العام الماضي أكتوبر 2018.



وأضاف "أيوب"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب على المواطنين الراغبين في حماية مصالحهم وتقنين وضعهم، أن يسارعوا فى إنهاء هذه الإجراءات، موضحًا أن المطلوب من كل مواطن لديه طلب التوجه إلى مكتب التقديم التابع لمحافظته ومعرفة ما هو ناقص لاستكمال طلبه.



وأشار "أيوب"، إلى أن كل من قدم طلب التقنين ولم يستكمل إجراءاته أو يتم بدفع الرسوم الخاصة أو من الذي لم يقدم في طلب التقنين من الأساس كل هؤلاء سيتعرضون لموجات الإزالة القادمة، وهي في الموجة الرابعة عشر منها وستبدأ في نوفمبر القادم.

