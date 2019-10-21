رويترز: القوات الأمريكية تدخل العراق بعد انسحابها من سوريا

أفاد شهود عيان ومصدر أمني كردي عراقي رفض الإفصاح عن هويته لوكالة رويترز اليوم الاثنين، بأن قوات أمريكية دخلت العراق عبر معبر سحيلة في محافظة دهوك، شمال العراق.



كما أظهرت لقطات مصورة لرويترز مدرعات تحمل قوات إلى العراق في إطار الانسحاب الأمريكي من سوريا، وشاهد مصور رويترز أكثر من 100 مدرعة خلال عبورها.



وأبلغ مصدر أمني كردي عراقي رويترز أن القوات الأمريكية عبرت إلى منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.