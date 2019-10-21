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مصر

مصادرة كيلو ذهب وفضة غير مطابق للمواصفات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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تمكنت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من مصادرة كيلو ذهب وفضة غير مطابق للمواصفات القياسية بسبب عدم دمغه بالمصلحة، لدى بعض المحلات بالقاهرة، قبل بيعها للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، قد أكدت إنه يجرى تنظيم دورات تدريبية لمن يريد العمل فى مجال صناعة الذهب، كما يشترط أن يكون المصنع أو الورشة التى تنتج المشغولات الذهبية لديها رخصة تصنيع معتمدة من مصلحة الدمغة والموازين، كما يشترط أن يكون الأشخاص الذين يعملون فى مجال صناعة الذهب أيضًا رخصة، وهم ممن يتعاملون مع المصلحة كمندوبين للمصانع أو ورش العمل المنتجة للمشغولات الذهبية حتى يتمكنون من التفرقة بين أنواع الذهب المختلفة.

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