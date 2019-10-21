استكمال التحقيقات مع سائق قتل زوحته بالمرج

تستكمل نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام، التحقيقات في اتهام سائق بقتل زوجته؛ بسبب خلافات أسرية، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليها.



وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه لم يشعر بنفسه وقت الجريمة، مؤكدًا أن المجني عليها استفزته، حيث كانت دائمة الشجار معه بدون أي سبب ودائمًا ما ينحاز أطفالي لها، مضيفًا أنه ارتكب جريمته في ساعة غضب، إذ حرضه الشيطان على التخلص من جميع مشاكله بقتلها، وذلك عقب تهريبها لنجلتي الكبرى من المنزل.



وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها لربة منزل في العقد الرابع من العمر، ومصابة بطعنات بالرقبة والبطن، فضلًا عن جروح قطعية باليد.



وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغًا من عامل مفاده قيامه بقتل زوجته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وتبين أن المجني عليها متزوجة منذ 18 سنة، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها قام على إثرها الزوج بطعنها بعدة طعنات بسكين المطبخ، ثم قام بتسليم نفسه لقسم الشرطة.



وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.