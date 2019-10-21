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بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
تصوير: محمود عبد الناصر
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