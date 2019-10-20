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الثقافة

بالمستندات.. ضبط 30473 كتابًا مزورًا بإحدى المطابع

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:49 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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شنت إدارة المصنفات التابعة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية عددا من المداهمات لمخازن تزوير الكتب والمطابع التي تعمل في تزوير الكتب.

وكانت قد وردت إخبارية تفيد قيام المدعو شريف محمد عبد الموجود وشهرته شريف صبري بطباعة الكتب بدون وجه حق، فتشكلت مأمورية، وداهمت المطبعة التابعة له.

وتبين أن الكميات الوارد ذكرها بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وأنها مقلدة ومنسوخة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002.

وتم في الضبطية التحفظ على الكتب الآتية..
عدد 2000 نسخة من كتاب فقاقيع تأليف الدكتور أحمد خالد توفيق والصادرة عن دار كيان.
عدد 2000 نسخة من كتاب يوم مشهود تأليف الروائي أيمن العتوم والصادرة عن دار المعرفة للنشر والتوزيع.
عدد 2000 نسخة من كتاب E.S.P، تأليف أحمد خالد توفيق وصادر عن دار كيان، وأيضا عدد 2000 نسخة من كتاب أكواريل لنفس الكاتب ونفس الدار.
عدد 200 نسخة من كتاب الأصل لدان براون والصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون.
عدد 1500 ألف نسخة من كتاب تاريخ مصر عبر العصور، تأليف الدكتور محمد ناصر والصادر عن دار الكتاب العربي.
عدد 1500 نسخة من كتاب الآن أفهم لأحمد خالد توفيق، والصادر عن دار كيان.
عدد 1500 نسخة من رواية الزعفرانة تأليف الروائي أحمد سلامة والصادرة عن دار دون.
عدد 1500 نسخة من رواية "ملائك نصيبين" تأليف الروائي أحمد خالد مصطفى والصادرة عن دار عصير الكتب.
عدد 1500 نسخة من رواية تراب الماس للروائي أحمد مراد والتي صدرت عن دار الشروق.
عدد 1500 نسخة من رواية موسم صيد الغزلان تأليف أحمد مراد والتي صدرت عن دار الشروق.
عدد 1500 نسخة من كتاب لغة الجسد تأليف آلان جاربار والصادر عن مكتبة جرير.
عدد 100 نسخة من كتاب وساوس وهلاوس تأليف أحمد خالد توفيق والصادر عن دار كيان، وعدد 100 نسخة من كتاب لا مكان للملل لنفس الكاتب ونفس الدار.
عدد 1000 نسخة من كتاب شرح القواعد الأربع تأليف محمد عبد الوهاب وتحقيق محمد بن سعد عبد الرحمن، وصادر عن مكتبة القدس الإسلامية.
بالإضافة إلى آلاف الكتب التعلميمية أيضا في مواد الكيمياء والأحياء وعلماء النفس والجيولوجيا للثانوية العامة.

أما ملف التحقيق مع صاحب المخزن محمد محمد عبد الموجود الأقطش وهو شقيق مالك المخزن فقال إنه عامل بالمطبعة والتي يملكها أخيه شريف محمد عبد الموجود وشهرته شريف صبري، وأنهم في طريقهم لإجراءات استخراج الأوراق الخاصة بالمطبعة، وأنه لا يعلم شيئا عن الطبع لأنه يطبع بأوامر من صاحب المطبعة، وأنه بالتأكيد توجد تفويضات للطبع ولكنها مع صاحب المطبعة، وأن الأعداد التي يطبعونها وعددها 30500 مطبوع الذين تم ضبطهم بالمطبعة.

وتم أخذ عدد من النسخ كحرز لحين الفحص بعدد 27 نسخة بعد وضعهم داخل كرتونة للعرض على النيابة.

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