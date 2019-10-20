الباز يكشف مفاجأة: كيف دمر حسن نصر الله اقتصاد لبنان لإنقاذ إيران في محنتها؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مفاجأة بشأن حسن نصر الله الذي تسبب بشكل واضح في تخريب الاقتصاد اللبناني.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن حسن نصر الله اعترف بشكل واضح بولائه لإيران، مشيرًا إلى أن نصر الله سحب من السوق اللبناني ما يقرب من 800 مليون دولار وحولها إلى إيران عام 2018 لمواجهة أزمتها الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض عليها.

وتابع أن هذه هي أزمة أن تكون هناك جماعة حاكمة أو حزب حاكم ولائه ليس للبلد الذي يعيش فيه.