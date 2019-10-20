خبير شئون جماعات إسلامية: أردوغان يستخدم الفسفور الأبيض لضرب المدنيين بسوريا

قال أحمد عطا، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن القوات التركية لا تزال ترتكب اختراقات للاتفاق الذي توصلت إليه مع أمريكا بشأن وقف عدوانها العسكري على شمال سوريا.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يزال يكذب أمام العالم ويدفع بأكثر من 5 فصائل تكفيرية مسلحة تستهدف المدنيين باستخدام أسلحة محرمة مثل الفسفور الأبيض".



وتابع: "أن من ضمن تلك التنظيمات "أحرار الشرقية"، وهو بديل تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، موضحًا أنه قبل تحرك تركيا العسكري، تم استدعاء أكثر من 500 عنصر متشدد من إخوان سوريا المقيمين في ألمانيا وتم تدريبهم في الأراضي السورية، وتكوين فصيل تكفيري مسلح والدفع به في الصفوف الأولى لاستهداف الأكراد والمدنييين بشمال سوريا.



واستكمل: "بالإضافة إلى كتيبة الشهداء لواء القعقاع، وعدد من جبهة النصرة لتركيا منذ صعود داعش منذ 2014، كل هذه التوليفة هي من تقوم بعملية الخرق للهدنة، والإدارة الأمريكية تعلم باختراق الهدنة في شمال سوريا عن طريق التنظيمات المسلحة بإيعاز من تركيا"، لافتًا إلى أنه تم رصد 16 اختراق للهدنة حتى الآن، تم قتل أكثر 180 مدني واستهداف الأفران والمصحات وعدم وصول سيارات الإسعاف إستخدام أسلحة محرمة، وهدم البيوت.