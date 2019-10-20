نشأت الديهي عن قضية راجح: "دم محمود البنا في رقبة المجتمع"





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ترصد الأولاد ببعضهم والإصرار على قتل بعضهم، أمر يستحق من المجتمع أن يعيد ترتيب أولوياته.وتساءل "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten": "أين الأهالي؟ كيف تركوا أولادهم يمتلكون مطواة ومياه نار؟ هي شغلتكم تأكلوا وتشربوا وتجيبوا فلوس؟ أين التربية الحقيقية؟".وأردف: "في بيتك، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، دم محمود البنا في رقبة المجتمع الذي نسى عمدًا أو جهلًا يعيد ترتيب أوراقه".وتابع: "لا يوجد مجتمع بلا جريمة، حتى أغنى الدول عندها جريمة، الجريمة مرتبطة بوجود الإنسان، لكن تزيد وتنقص".وقررت محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجارى.كان نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة" بالمنوفية، قد طالب هيئة المحكمة التصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين فى قضية قتل نجل موكله محمود البنا.