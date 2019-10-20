"الموسيقيين" ردًا على اقتحام حمو بيكا النقابة: "لا يصلح للغناء"

أصدرت نقابة الموسيقيين، بيانًا حول الأزمة التي أحدثها مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد اقتحامه النقابة، ومهاجمته النقيب هاني شاكر.



وجاء بيان النقابة كالتالي: "ردا على الفيديو المسيء للمدعو حمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين، وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبني النقابة، وادعى كذبا على أعضاء المجلس بأقوال مجرمة في قانون العقوبات، بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، فإن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء، وكانت النقابة قد أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام".



وقد اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء المجلس، وذلك على خلفية اقتحامه مقر نقابة الموسيقيين.