مستشفى النجيلة المركزي: إجراء 12 جراحة لأعمار مختلفة بمطروح

أعلنت مستشفى النجيلة المركزي عن أنه تحت رعاية محافظ مطروح ومديرية الشئون الصحية، وإشراف الدكتور محمد علي مدير المستشفى أجرت أقسام "المسالك البولية وجراحة الأورام والعظام" 12 عملية لحالات في أعمار مختلفة.



وأجرى الدكتور محمد سليمان استشاري جراحة المسالك البولية والذكورة والعقم ومناظير المسالك البولية والأورام، بمستشفى النجيلة المركزي" 6 عمليات جراحية بالمنظار منها: "3 حالات فتاق و3 حالات خصية معلقة".



كما أجرى الدكتور أحمد إيهاب عضو كلية الجراحين الملكية البريطانية وأخصائي جراحة الأورام 5 عمليات جراحية منها "حالة بتر بالذراع بعد غرغرينة لمسن عمره 95 سنه وحالة استئصال ورم بالرحم، واستئصال كيس على المبيض، واستئصال ورم بالمثانة، وعملية بواسير".



من جانبة أجرى الدكتور وليد اخصائي جراحة العظام بمستشفى النجيلة المركزي عملية جراحية لتثبيت ذراع مريض إثر سقوطه من ارتفاع أدى إلى كسر بالذراع.