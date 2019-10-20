طفلة كفر الشيخ المنسية فى المدرسة: "خايفة يحبسونى تانى"

روت الطفلة هيام عصام، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي في مدرسة غرب تيرة بمحافظة كفر الشيخ، تفاصيل احتجازها بالمدرسة، وذلك بعد عودتها إلى فصلها لإحضار بعض الكتب بعد انتهاء اليوم الدراسي.



وقالت خلال برنامج "صباحك مصري"، المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر2"، "جرس المدرسة رن، وطلعت الفصل تاني أجيب كتاب الدين عشان نسيته، ولما رجعت لقيت البوابة مقفولة وفضلت ساعة، وناديت على عم عادل اللي نط السور، والفراش قاله مش معايا مفتاح البوابة، وقاله عنها البوابة متفتحت ولا هي طلعت، وبعدها عم عادل جاب شاكوش عشان يكسر الباب، اهتموا بالمدرسة في عيال بتبقى نايمة، وأنا خايفة يحبسوني تاني".



واستكمل الحديث عادل عبدالحي، جار الطفلة هيام عصام، والذي أنقذها من الحبس بالمدرسة، مشيرًا إلى اكتشافه تواجد الطفلة بالمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، بما يزيد على ساعة واستنجادها بمحل سباكة أمام المدرسة للمساعدة في إخراجها، لافتًا إلى أن هيام كانت من الممكن أن تتعرض للإغماء في حال عدم إنقاذها وإخراجها من المدرسة.

