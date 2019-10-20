"مواجهة الشائعات" ندوة بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تنظم كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة ندوة بعنوان "الإعلام ومواجهة الشائعات" تستضيف فيها الإعلامي خالد سعد كبير مذيعي القناة الأولى؛ وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة مسرح الكلية، بحضور الدكتورة عزة أحمد هيكل عميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من الطلبة والطالبات.



ومن المقرر أن تناقش الندوة دور الإعلام في تشكيل الرأي العام ومواجهة الشائعات ودوره في الحروب النفسية وحماية الأمن القومي، وتوضيح عدة مفاهيم حول الشائعة ودورها في إضعاف الروح المعنوية ونشر الزعر والخوف وبلبلة الأفكار لدي المستهدفين منها، وكيف أن الشائعات ماهي إلا خبر مجهول غير مؤكد صحة مصدره، ويتم تداوله شفاهيًا وقابل للتصديق والانتشار.